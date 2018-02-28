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Двух женщин приговорили к колонии за продажу «Боярышника» в Иркутске

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Свердловский районный суд Иркутска в среду вынес приговор владелице и продавцу торговой точки, где продавался опасный для жизни концентрат «Боярышник». Женщины получили четыре и три года колонии соответственно, сообщили в среду в пресс-службе суда.

«[Хозяйке павильона] назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Продавцу — в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда.

По результатам расследования было установлено, что в декабре 2016 года хозяйка торгового павильона приобрела спиртосодержащее средство «Шалфей» и концентрат для ванн «Боярышник». В результате употребления купленного в павильоне концентрата скончались восемь человек.

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