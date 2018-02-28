На повышение зарплат бюджетников в Омской области потратят 1 млрд рублей

В 2018 году зарплаты планируется повысить всем бюджетникам в образовательной сфере в Омской области, также будет профинансирован ремонт школ и безопасность учеников, на эти цели суммарно выделяется 1,5 млрд рублей.

Согласно поправкам в программу «Развитие образования Омской области», около 1 млрд рублей будет выделено из областного бюджета на повышение зарплат работникам системы образования, из них более 500 млн рублей на доведение средней зарплаты работников до уровня МРОТа. Кроме того, около 20 млн рублей направят на индексацию средней зарплаты образовательной отрасли на 4%. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

Около 422 млн рублей потратят на обеспечение комплексной безопасности школьников. Также 90 млн рублей выделят на обновление транспорта для подвоза учащихся. Новые автобусы купят на замену транспортным средствам, которым более 10 лет.