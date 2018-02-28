Животные Московского зоопарка в морозы «получили добавки»

Животные — обитатели Московского зоопарка в морозные дни получили дополнительные порции пищи. Зверей стали больше кормить из-за установившихся в столичном регионе морозов.

«Так, например, зимой небольшие по размеру млекопитающие, такие как куница и харза, получают больше корма, так как их аппетит возрастает», — рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

В то же время животных, привыкших к более суровым условиям, наоборот, приходится держать «на диете». Например, песец приспособился к более низким холодам, и вся полученная пища «откладывается в жировые запасы».

Случаев болезни из-за переохлаждения в Московском зоопарке нет. Наиболее теплолюбивых постояльцев (слонов, жирафов, попугаев) с наступлением первых холодов перевели в теплые помещения. Некоторые из них, например карликовый бегемот, провели в теплом помещении всю зиму, уточняет агентство городских новостей «Москва».

«Нисколько не боятся низких температур овцебыки, лесные куницы, полярные волки и многие другие животные», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Как писал iz.ru, еноты в Московском зоопарке уже вышли из зимней спячки.