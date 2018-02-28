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Псковские школьники показали вице-премьеру Голодец лодку викингов

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Проект лодки викингов был продемонстрирован заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец во время ее визита в новую школу в Борисовичах Псковской области. Над проектом работают учащиеся школы.

Разработка ведется в технопарке гимназии в лаборатории 3D-технологий. Как отмечает Псковское агентство информации, лодку викингов ребята планируют пустить по реке Великой до острова Залита. По пути туристов ждет экскурсионная программа, а на острове — квесты.

Предполагается, что проект будет закончен к концу учебного года. Уже найден инвестор, на средства которого лодка будет построена.

«Ребята, вы должны довести проект до конца. Мы надеемся на вас», — сказала вице-премьер.

Портал iz.ru ранее сообщал, что Ольга Голодец в рамках своего визита в Псковскую область посетила строящийся перинатальный центр. Она назвала медицинское учреждение современнейшим.

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