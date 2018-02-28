Восстановление водоемов обойдется Волгоградской области в 150 млн рублей

Проведение работ по восстановлению экологической обстановки водоемов на территории Волгоградской области обойдется в 150 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации области.

В этом году запланированы работы по экологической реабилитации тринадцати водных объектов области. В общей сложности на проведение работ было выделено совместно из федерального и регионального бюджетов 150 млн рублей, сообщает «НовостиВолгограда.Ру».

Реабилитация запланирована в рамках проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Специалисты Волгоградской области внесли ряд предложений по восстановлению озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы, которые были приняты и внесены в паспорт проекта.

Экологи предполагают, что подобные меры позволят обеспечить заполнение Волго-Ахтубинской поймы водой при меньших объемах сброса с Волжской ГЭС.