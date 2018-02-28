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Власти Великого Новгорода потратят на оформление клумб 7,7 млн рублей

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Из городского бюджета Великого Новгорода в 2018 году выделят 7,7 млн рублей на оформление и содержание клумб, документы уже размещены на сайте госзакупок.

Исполнитель контракта должен приобрести рассаду, посадить растения, оформить клумбы и ухаживать за ними. Также подрядчику необходимо установить металлические конструкции вертикального озеленения и пластиковые вазоны, исполнить надпись «Великий 1159 Новгород» на набережной.

Всего клумбы нужно организовать в 40 местах, сообщает «Новгород.ру». Согласно сайту госзакупок, в оформлении должны присутствовать бархатцы, бегония, виола, сальвия, алиссум скальный.

Срок исполнения контракта назначен до 15 ноября.

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