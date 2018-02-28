Минобороны назвало фарсом заявления о применении Дамаском химоружия

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о применении сирийскими властями химоружия в Восточной Гуте, назвал подобные сообщения фарсом.

Он отметил, что представители ООН, имеющие свободный доступ в Восточную Гуту, не нашли доказательств использования Дамаском химического оружия.

«Повторяемые изо дня в день Лондоном и Вашингтоном как мантра заклинания о якобы применении сирийскими властями «химоружия» против мирного населения, на этот раз в Восточной Гуте, давно превратились в пошлый фарс. Особо обращает на себя внимание риторика этих разгневанных обличителей из Великобритании и США», — приводит «РИА Новости» слова Конашенкова.

Как передает агентство, представитель Минобороны подчеркнул, что ложные сообщения о применении химоружия сирийскими властями поступают от лондонской Обсерватории прав человека в Сирии и базирующегося в штате Иллинойс Сирийско-американского медицинского общества.

Как писал портал iz.ru, Джонсон ранее заявил, что Великобритания может начать наносить удары по Сирии с воздуха, если появятся доказательства применения Дамаском химического оружия.