Новый эпизод выявлен в деле экс-замглавы УФСИН по Липецкой области

В расследовании уголовного дела в отношении бывшего замглавы УФСИН по Липецкой области Антонины Орловой появился новый эпизод. Против нее ранее было выдвинуто обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Теперь бывшую чиновницу обвиняют еще и во взяточничестве.

Как уточняет ИА «Абирег» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону, денежное вознаграждение в 5 млн рублей предназначалось за создание преимуществ производителю растительного масла при заключении госконтрактов на поставки в колонии.

Орлова находится в СИЗО. Следствие установило, что экс-замглавы регионального УФСИН без торгов определила единственного поставщика товаров в исправительные учреждения. С ним был заключен контракт на закупку 1 тыс. т растительного масла на почти 65 млн рублей.

На счет поставщика бюджетные средства были перечислены, однако казенные учреждения не получили половину обещанного масла. По предварительным данным, ущерб составил 32,5 млн рублей. Точная цифра станет известна после завершения экономической экспертизы.

В общей сложности Орловой грозит штраф и лишение свободы на срок до 15 лет.