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Кабанов отстреливают в Татарстане из-за угрозы африканской чумы

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В Республике Татарстан снижают численность диких кабанов в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней, случаи заболевания уже выявлены в соседней Чувашии.

За сезон охоты – 2017/18 в Татарстане было выдано более 2,2 тыс. разрешений на добычу кабанов. Это 40% численности животных в республике, отмечает ИА «Татар-информ». Такая мера позволяет сдерживать рост поголовья. При этом пока ни одна проба не показала заражение диких кабанов африканской чумой свиней.

В республиканском комитете по биологическим ресурсам уточняют, что случаи АЧС уже неоднократно выявлялись в соседней Чувашской Республике. Это значит, что в любой момент заболевание может появиться в Татарстане.

Ранее африканская чума свиней была зафиксирована в Саратовской области. Вирус обнаружен в тушах свиней, вывезенных на свалку в рабочем поселке Дергачи.

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