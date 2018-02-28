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Пассажир в США «перепутал» рейсы и покинул самолет по надувному трапу

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Adrian C. Nitu
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Пассажир самолета авиакомпании United Airlines, вылетавшего из аэропорта Нью-Джерси, внезапно выпрыгнул из аварийного выхода и скатился по надувному трапу, решив, что перепутал рейсы.

Как сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на представителя авиаперевозчика, 25-летний Трой Фаттун, вылетавший рейсом 1640 из аэропорта Ньюарк в Тампу во Флориде, непосредственно перед взлетом начал кричать, что попал не на свой рейс.

«Пассажир открыл дверь аварийного выхода самолета и вышел из него, спустившись по надувному трапу», — сказала пресс-секретарь United Airlines Мэгги Шмерин. Мужчина был арестован полицией. После проверки оказалось, что никакой ошибки в рейсах не было — отчаянный пассажир должен был лететь именно в Тампу.

В результате происшествия рейс был задержан более чем на пять часов.

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