Переговорщик от ЕС по Brexit указал на множество спорных вопросов

Евросоюз отмечает значительное число несогласованных вопросов по переходному периоду после Brexit, заявил главный переговорщик со стороны ЕС по Brexit, член Еврокомиссии (ЕК) Мишель Барнье.

«Технические переговоры на этой неделе подтверждают, что остаются важные расхождения, слишком много расхождений по множеству пунктов», — сказал он.

Вместе с тем он указал на отсутствие расхождений во мнениях внутри самого ЕС. «Не ищите противоречий между странами ЕС или между странами ЕС и мной, их переговорщиком. Этих противоречий нет. Есть отдельные вопросы, по которым мы ведем дискуссию, но не более того», — подчеркнул переговорщик.

Он считает необходимым повысить темп переговоров. «Если мы хотим преуспеть в переговорах, нам необходимо ускориться», — передает слова Барнье агентство «РИА Новости».

Он уточнил, что новый раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Тем не менее ЕК 28 февраля распространила первый проект текста соглашения о Brexit.

Документ подытоживает первый этап переговоров Брюсселя и Лондона, прошедший в декабре. В проекте зафиксированы гарантии прав выходцев из стран ЕС в Великобритании и наоборот. Документ также касается финансового возмещения Лондона Евросоюзу после Brexit.

Как писал iz.ru, выход Великобритании из ЕС без полноценного торгового соглашения (так называемый жесткий Brexit) обойдется британскому бюджету в £80 млрд.