Омская полиция открыла огонь при задержании пьяного лихача

Полицейские Омска вынуждены были применять табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Нарушитель задержан, пострадавших нет.

Как передает ИА «Город55», сообщение о том, что в поселке Армейский трое нетрезвых мужчин пытались ограбить супермаркет, поступило в правоохранительные органы накануне. К моменту прибытия наряда на место инцидента, подозреваемые сели в автомобиль BMW и уже выезжали на дорогу.

В ответ на требование остановиться водитель иномарки увеличил скорость, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам движения. Полицейские два раза выстрелили в воздух, а потом начали стрелять по колесам, чтобы остановить автомобиль.

После этого водитель забаррикадировался в салоне, и, чтобы его задержать, стражи порядка разбили стекло в машине. После этого хулигана заковали в наручники.

Во время проверки выяснилось, что водитель — 28-летний житель Омска, ранее неоднократно судимый. Он не имел права управлять автомобилем. На допросе водитель BMW признался, что такие гонки для него не редкость, а с друзьями он «просто катался и никому не мешал».