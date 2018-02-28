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Около 10 человек погибли при столкновении поездов в Египте

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Фото: Global Look Press/Atta/Xinhua
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Около 10 человек погибли в результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте. Об этом сообщает местный телеканал «Эстра-ньюз» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Столкновение, по информации египетской газеты «Аль-Ватан», произошло на станции Абу-эль-Хави в районе провинции Бохейра. Также, по данным издания, речь может идти не о 10, а о 12 погибших.

Предварительно сообщается также о 15 пострадавших. На месте происшествия работают спасатели.

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