Минобр рекомендует отменить уроки в школах Ульяновска из-за морозов

В Ульяновской области сохраняется холодная погода, в связи с чем региональное министерство образования рекомендовало продлить «каникулы» для школьников.

По прогнозам синоптиков, в течение суток температура воздуха опустится до –31 градуса, а ветер усилится до 5 м/с. Региональный минобр рекомендовал руководителям учебных заведений принять меры по отмене занятий 1 марта в зависимости от погодных условий, сообщает сайт 1ul.ru.

Занятия в школах Ульяновска в связи с морозами неоднократно отменялись в течение февраля. Согласно прогнозам, потепление ожидается к концу недели.