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Названо место похорон артистки Карповой

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Скончавшаяся 26 февраля на 103-м году жизни актриса Татьяна Карпова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Об этом сообщила пресс-секретарь московского Театра имени Маяковского, в котором артистка проработала более 70 лет. 

По ее словам, гражданская панихида и прощание с актрисой пройдут 2 марта в 11:30 в помещении театра, а затем в 14:00 состоятся похороны, передает «РИА Новости».  

Как сообщал портал iz.ru, Татьяна Карпова скончалась в Москве в понедельник на 103-м году жизни. 

Карпова начала работать в Театре имени Маяковского в 1938 году. Она исполнила роли в постановках «Гамлет», «Медея», «Собака на сене», «Круг», «Мамаша Кураж и ее дети» и др.

Всего на счету актрисы порядка полусотни театральных и около десяти кинематографических ролей. 

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