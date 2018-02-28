Названо место похорон артистки Карповой

Скончавшаяся 26 февраля на 103-м году жизни актриса Татьяна Карпова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Об этом сообщила пресс-секретарь московского Театра имени Маяковского, в котором артистка проработала более 70 лет.

По ее словам, гражданская панихида и прощание с актрисой пройдут 2 марта в 11:30 в помещении театра, а затем в 14:00 состоятся похороны, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Татьяна Карпова скончалась в Москве в понедельник на 103-м году жизни.

Карпова начала работать в Театре имени Маяковского в 1938 году. Она исполнила роли в постановках «Гамлет», «Медея», «Собака на сене», «Круг», «Мамаша Кураж и ее дети» и др.

Всего на счету актрисы порядка полусотни театральных и около десяти кинематографических ролей.