Правила парковки на период уборки снега собираются изменить в Смольном

Строгие правила парковки на зимний период планируют ввести в Санкт-Петербурге. О необходимости принять новые законы в городском парламенте заявил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.

По его словам, пока вопрос с парковкой не решится, убирать город эффективно не поможет даже большое количество техники. Сейчас дорожники тратят около трех дней, чтобы расчистить улицы от машин, вместо того чтобы за один вечер убрать весь снег, сообщает телеканал «78».

В пример Бондаренко привел Стокгольм, в котором автомобилисты в период с ноября по 15 мая паркуются неделю на одной стороне, в следующую неделю — на другой.

Также вице-губернатор отметил, что меры возможно будут непопулярными, но являются необходимыми. Оказать содействие в подготовке и принятии соответствующего законопроекта пообещал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.