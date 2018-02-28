Велосипеды женской сборной РФ по велотреку пропали перед ЧМ в Апелдорне

Велосипеды женской сборной России по велотреку потерялись при пересадке в Париже. Об этом Федерация велосипедного спорта РФ (ФВСР) сообщила на своей странице в Twitter.

«28 февраля стартует чемпионат мира в Апелдорне, а велосипеды женской команды потерялись где-то на пересадке в Париже», — говорится в сообщении пресс-службы ФВСР, которая обращается авиакомпании Air France с просьбой помочь.

Чемпионат по велотреку состоится в Апелдорне (Нидерланды) с 28 февраля по 4 марта, напоминает «Газета.Ру».