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Велосипеды женской сборной РФ по велотреку пропали перед ЧМ в Апелдорне

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Велосипеды женской сборной России по велотреку потерялись при пересадке в Париже. Об этом Федерация велосипедного спорта РФ (ФВСР) сообщила на своей странице в Twitter.

«28 февраля стартует чемпионат мира в Апелдорне, а велосипеды женской команды потерялись где-то на пересадке в Париже», — говорится в сообщении пресс-службы ФВСР, которая обращается авиакомпании Air France с просьбой помочь.

Чемпионат по велотреку состоится в Апелдорне (Нидерланды) с 28 февраля по 4 марта, напоминает «Газета.Ру».

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