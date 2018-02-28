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Подземный музей в Балаклаве расскажет о подвиге подлодки в годы ВОВ

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В музее фортификационных сооружений Черноморского флота в Балаклаве открылась выставка, посвященная истории подвига малой подводной лодки М-113 в годы Великой Отечественной войны. Экипаж лодки принимал участие в обороне Севастополя.

На счету М-113 около 20 боевых походов, высадка разведывательной группы и несение дозорной службы. Подводники потопили вражескую субмарину, быстроходную десантную баржу и транспорт противника.

Как сообщает ИА «Крыминформ», в залах подземного музейного комплекса установлены десятки макетов и стендов с описаниями жизни экипажа и сводками о боевых операциях. Там же можно увидеть фотографии офицерского состава и панорамные изображения действий моряков на боевых постах.

Напомним, Балаклавский подземный музейный комплекс располагается в помещениях, засекреченных в период холодной войны. Это уникальный исторический памятник приморской военной фортификации, который был создан в сложных горных условиях.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что число туристов, которые посетили музейный комплекс «Константиновская батарея» в Севастополе в первые дни после его открытия, вдвое превысило ожидания местных властей.

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