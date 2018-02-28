Голодец назвала перинатальный центр в Пскове современнейшим

Заместитель председателя правительства РФ Олльга Голодец в рамках своего визита в Псковскую область посетила строящийся в столице региона перинатальный центр. Она осмотрела клинику в сопровождении врио губернатора Михаила Ведерникова, членов областного правительства, руководства медицинского учреждения, представителей заказчика и подрядных организаций.

Вице-премьер осмотрела палаты, операционный блок и кабинеты УЗИ. По ее мнению, этот центр является современнейшим. А ведение родов в такие условиях является новым словом в развитии медицины.

«Это огромный подарок для всех жителей региона», — цитирует Голодец Псковская лента новостей.

Голодец пожелала команде медиков, чтобы центр оправдал надежды вжителей и чтобы уровень здравоохранения в Псковской области вышел на новую ступень.

Сейчас в центре проходит установка и наладка оборудования. Эти работы завершены на 60%. Предполагается, что медицинское учреждение примет посетителей уже в первых числах марта.

Центр на 110 коек был построен в рамках президентской программы по совершенствованию родовспомогательной службы. Клиника будет принимать беременных женщин с высокой степенью риска рождения ребенка с утробной патологией, а также для новорожденных и детей раннего возраста с врожденной патологией. Стоимость объекта составляет 2,6 млрд рублей.