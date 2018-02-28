Мобильные пункты обогрева развернули на трассе в Тамбовской области

В связи с морозами на трассе Р-22 развернули мобильные пункты обогрева, они призваны помочь водителям, оказавшимся в трудной ситуации в Тамбовской области.

Пункты обогрева в случае нештатной ситуации могут переместиться к нужному месту. Такие автомобили позволят водителям, оказавшимся в нештатной ситуации, воспользоваться телефонной связью, согреться и выпить горячего чая, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В связи с морозами МЧС рекомендует жителям и гостям Тамбовской области по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и ограничить время нахождения на улице детей. В случае нештатных ситуаций экстренные службы можно вызвать по номерам «101» и «01».