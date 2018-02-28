Двое мужчин ради денег взорвали банкомат в Тюмени

В Тюмени вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин, которые взрывали банкоматы ради похищения денег.

Подельники познакомились во время отдыха в Ялте. Приехав в Тюмень, они решили похитить деньги из банкомата. Чтобы получить доступ к купюрам, мужчины решили взорвать терминал. Первая попытка взрыва не увенчалась успехом, тогда обвиняемые вернулись к банкомату ночью, пишет megatyumen.ru.

В результате взрыва банкомат был поврежден, но достать деньги злоумышленники не смогли. Налетчики были задержаны правоохранительными органами.

Дома у одного из соучастников полицейские нашли аналог пистолета Браунинга образца 1906 года с пятью патронами, оружие он приобрел в Ялте. Одного из подельников приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, второго — к 3 годам лишения свободы.