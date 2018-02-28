Умер армянский режиссер Альберт Мкртчян
В Армении в возрасте 81 года скончался кинорежиссер Альберт Мкртчян. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
«Министерство культуры Армении глубоко опечалено в связи с тем, что 28 февраля в возрасте 81 года скончался народный артист Республики Армения, кинорежиссер Альберт Мкртчян», — говорится в сообщении ведомства.
Организацией похорон деятеля искусства займется специальная комиссия.
Мкртчян родился 27 февраля 1937 года. Закончив режиссерский факультет Ереванского художественно-театрального института, с 1971 года Мкртчян начал работать режиссером-постановщиком на киностудии «Арменфильм». За свою карьеру, он снял более десятка фильмов.