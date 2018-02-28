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Молодежная палата сформирована в Мурманской области

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В Мурманской области будет действовать молодежная палата. Состав органа сформирован на заседании областной думы. В него вошли 23 человека: 12 — от думы, четверо — от регионального правительства, двое — от общественной палаты, и еще пятерых направила ассоциация «Совет муниципальных образований Мурманской области».

Парламентарии считают, что появление такой палаты будет способствовать к приобщению активных молодых людей к взаимодействию с органами государственной власти области и участию в социально-политической жизни региона, передает ИА «Би-порт».

Стоит отметить, что в Мурманской области ранее уже функционировал молодежный парламент. Его создавали в 2010 году при думе четвертого созыва.

Портал iz.ru в конце января сообщал о том, что в Новосибирской области может появиться молодежное правительство. Жители региона в возрасте от 14 до 30 лет считают, что взаимопонимания с властями нет.

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