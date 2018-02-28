ЦБ изучит вопрос о создании тестовой площадки для исламского банкинга

Центробанк в течение нескольких месяцев проанализирует необходимость создания тестовой площадки для партнерского финансирования. Об этом заявил советник председателя ЦБ Алексей Симановский на первом Российском исламском экономическом форуме.

— Я бы достаточно осторожно высказался по поводу песочницы как таковой. Возможна ли песочница или лучше осваивать "песчаный карьер", но в рамках действующего законодательства? Если песочница требует изменения законодательства, то какая разница - пытаться делать его под тестовую площадку или под гораздо более серьезную песчаную гору, тут я особых различий не вижу. Мы договорились посмотреть, насколько она (тестовая площадка) возможна с точки зрения действующего законодательства, а потом думать о том, возможно ли их делать. Для изучения вопроса потребуется несколько месяцев, - отметил Алексей Симановский.

По словам Алексея Симановского, вопрос о создании регулятивной песочницы для исламского банкинга будет поднят на одном из ближайших заседаний рабочей группы «Партнерский банкинг», руководителем которой он является.

От других финансовых инструментов исламский банкинг отличается тем, что клиент рассматривается как партнер. Запрещается проведение высокорискованных и спекулятивных операций, кредитным организациям разрешено лишь получение экономического дохода в рамках партнерства с клиентами. Нормы шариата запрещают банкам получать проценты и комиссионные, только прибыль от сделок.

По данным МАИБ, объем активов исламского банкинга, которым сейчас пользуются 42 млн человек в разных странах, превышает $2 трлн, доходность составляет в среднем 12,6% годовых. По прогнозам ассоциации, к 2021 году объем активов подобного банкинга составит $3 трлн.

Первый Российский исламский экономический форум прошел во вторник в корпоративном университете Сбербанка в деревне Аносино. Его инициировала Международная ассоциация исламского бизнеса (МАИБ), которую возглавляет Марат Кабаев. На форуме было подписано три меморандума о взаимодействии, которые ознаменовали приход исламского банкинга в Россию — между МАИБ и Сбербанком, МАИБ и Международным форумом Организации исламского сотрудничества, между Сбербанком и Исламской корпорацией по развитию частного сектора.