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Движение транспорта в районе ЦВЗ «Манеж» в Москве изменят 1 марта

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Движение наземного городского транспорта у центрального выставочного зала «Манеж» в столице изменится во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию днем 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что наземный городской транспорт будет следовать мимо ЦВЗ «Манеж» без остановок. Помимо этого, закрыт будет проход по тротуару вдоль здания, а также отменены стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади. Ограничения в движении городского транспорта будут действовать с 10:00 до 16:00, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее глава государства выступал с посланием Федеральному собранию в Кремле. В 2018 году было принято решение о переносе мероприятия в ЦВЗ «Центральный манеж».

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