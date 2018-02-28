Движение транспорта в районе ЦВЗ «Манеж» в Москве изменят 1 марта

Движение наземного городского транспорта у центрального выставочного зала «Манеж» в столице изменится во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию днем 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В ведомстве отметили, что наземный городской транспорт будет следовать мимо ЦВЗ «Манеж» без остановок. Помимо этого, закрыт будет проход по тротуару вдоль здания, а также отменены стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади. Ограничения в движении городского транспорта будут действовать с 10:00 до 16:00, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее глава государства выступал с посланием Федеральному собранию в Кремле. В 2018 году было принято решение о переносе мероприятия в ЦВЗ «Центральный манеж».