Беременную отказались обслуживать на заправке в Кургане

Сотрудники заправки в Кургане отказались заливать бензин в машину беременной женщины, из-за того что она подошла к кассе с ребенком на руках.

О ситуации жительница Кургана рассказала в социальной сети «ВКонтакте». С ее слов, она подошла к кассовой станции с трехлетним ребенком на руках. Сотрудник отказался принимать деньги и потребовал, чтобы женщина усадила ребенка в машину. Работник ссылался на Правила дорожного движения, однако так и не смог назвать, каким пунктом мотивировано его решение, пишет ИА «Ура.ру».

Пострадавшая не смогла найти на информационном щите правила поведения на АЗС с детьми. В ГИБДД уточнили, что ребенка оставлять в машине одного нельзя по Кодексу об административных правонарушениях.