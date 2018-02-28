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Эксперт назвал положение жителей Ракки в Сирии гуманитарной катастрофой

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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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Положение жителей сирийской Ракки можно назвать гуманитарной катастрофой. Об этом в среду заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя заявление Минобороны РФ о том, что самая тяжелая ситуация сложилась в районах в Сирии, которые находятся под контролем коалиции во главе США.

«В Сирии продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. Прежде всего в тех районах, доступ к которым закрыт для центрального сирийского правительства, закрыт представителями западной коалиции. Это и провинция Дейр-эз-Зор, это и Ракка», — цитирует слова эксперта RT.

Егорченков напомнил также, что Ракка, по информации западной коалиции, была освобождена от запрещенной в России террористической организации ИГ («Исламское государство»), когда под прикрытием представителей коалиции наносились массированные авиаудары по жилому сектору, в том числе в центре города.

Однако Егорченков подчеркнул, что до сих пор наблюдатели в Ракке сообщают, что никакое восстановление так и не было начато, передает «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru писал ранее, что официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районах Сирии, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и отряды вооруженной оппозиции, сложилась тяжелая ситуация для местного населения.

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