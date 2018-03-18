Меня часто спрашивают, как мы планируем включить Крым в культурную жизнь материка. В такие моменты мне всегда хочется напомнить, что наш Крым никогда не был обделён вниманием. Русские цари правили в Петербурге и Москве, но их третьим домом всегда была Таврида.

Крым — это мощный русский державный и духовный корень. И самое важное для нас сейчас — не только сохранить все его культурно-исторические сокровища в достойном виде, но и приумножить их.

Правительство России полностью вкладывается в содержание крымских великолепных дворцов, музеев, замков и заповедников. А ведь еще четыре года назад эти культурные институции существовали лишь на те скромные средства, которые зарабатывали сами.

Неспешно прогуливаясь по Ялте, каждый гость может увидеть, что практически вся она ажурная, словно связанная крючком. Деревянные ставни, всевозможные убранства крыш — это наш образ, наша душа. А Мекка поэзии Серебряного века — Коктебель? Этот тайник, бьющееся сердце российских поэтов ставит перед нами амбициозную задачу — развиваться дальше, но при этом сделать максимум для восстановления и сохранения вверенных нам богатств.

Сегодня я вижу острую необходимость в создании на полуострове большого реставрационного центра. Коллекции крымских музеев насчитывают порядка миллиона предметов, входящих в Музейный фонд Российской Федерации. А в выставочных экспозициях музеев представлено лишь 5% уникальных экспонатов.

Чтобы интегрироваться в мировое культурное пространство, мы достаточно активно работаем в сфере музейного дела. В частности, в Крыму проводит конференции Национальная Ассоциация «Возрождения исторических садов и парков», благодаря резолюциям которой музейное сообщество республики получает широкие возможности дальнейшего развития.

«Мы строим будущее» — этот главный посыл нашего времени характеризует всю мощь, весь потенциал, все креативные идеи крымчан. Мы пытаемся наладить культурный обмен на дипломатическом уровне — выезжать за границу и показывать все то уникальное, что есть в самом поликультурном регионе, в нашем Крыму: коллекции, художественный фонд, великолепных самобытных музыкантов.

История Крыма богата выдающимися личностями, которые проживали, творили, созидали Крым, строили его, наполняли своими знаниями, именами, ресурсами. Мы имеем великолепную базу, и сегодня громко заявляем о себе миру.

Хочу особо акцентировать, что в Феодосийской картинной галерее находится самое большое собрание маринистической живописи Ивана Константиновича Айвазовского. На нашей земле стоит Дом Антона Павловича Чехова, а лучшие свои произведения он написал здесь в Крыму, на Белой даче в Ялте. Это уникальное, завороженное, намоленное место. Я всем от чистого сердца рекомендую приехать и посидеть в кресле Антона Павловича. Оно очень скромное, совершенно простое. На первый взгляд, даже не очень удобное. Но спустя несколько мгновений начинаешь понимать, что ты попал в сказку. Лично я очень земной человек, но это место каждый раз производит на меня огромное впечатление. Оно как адсорбент для души — полностью очищает!

А Пушкинская скала со знаменитой историей! Ольга Соловьева, хозяйка Суук-Су (ныне это один из лагерей «Артека») подарила Федору Ивановичу Шаляпину скалу посередине своего имения за русскую мелодию. Исполнив ее, певец поразил эту женщину своим волшебным голосом. А Михаил Семёнович Воронцов! Его парк и замок в английском стиле, соединившие в себе глубокое почитание восточной и западной культур! Он был человеком-энциклопедией, и вся его семья работала на имидж российского государства.

Также приглашаю в Ялтинский историко-литературный музей, зайдите в «Золотую кладовую». Вы удивитесь, что там есть экспонаты, которые существуют в мире в единственном экземпляре — например, римские статуэтки I в. н. э. Вся наша земля усыпана боспорскими, римскими, скифскими, средневековыми генуэзскими и другими украшениями, предметами и артефактами. Я всем нашим археологам говорю: «Да найдите вы уже этого Троянского коня!».

Я искренне уверена, что все наши самые главные открытия впереди. Президент России сказал: «Крым — это уникальный сплав культур и традиций разных народов. И этим он так похож на большую Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские татары и представители других народов жили и трудились рядом на крымской земле, сохраняя свою самобытность, традиции, язык и веру».

Наша большая задача, которую мы должны выполнить при всем многообразии инфраструктуры, — сохранить духовность и хрупкость Крыма, которую все лелеют в своих детских, юношеских и даже взрослых воспоминаниях. Нам надо как-то поймать «тот Крым». Поймать, как Жар-птицу за хвост, и больше не отпускать. Я искренне хочу, чтобы, как и века назад, в Крым приезжали думать, созерцать, вдохновляться и создавать.

Автор — министр культуры Республики Крым, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Крыма

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