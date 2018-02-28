Автобусы столкнулись на залитой водой улице в Петрозаводске

Коммунальная авария, произошедшая в районе улицы Попова в Петрозаводске, спровоцировала крупное ДТП. На залитой водой дороге столкнулись пассажирские автобусы.

Как сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на очевидцев, водители автобусов не смогли справиться с управлением из-за образовавшейся на дороге снежной каши. О пострадавших в результате аварии информации пока не было. В районе аварии образовалась крупная пробка.

Портал iz.ru накануне сообщал об аварии в Башкирии. Там столкнулись грузовик MAN и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Уфы в город Усть-Катав. Погибли девять пассажиров микроавтобуса. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который не справился с управлением.