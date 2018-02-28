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Пятилетняя девочка выпала из окна в Липецке

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Малолетняя девочка серьезно пострадала при падении из окна на четвертом этаже в Липецке, полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Космонавтов. Прохожие нашли девочку с явными высотными травмами и вызвали скорую помощь. Правоохранительные органы установили, что четырехлетняя девочка самостоятельно открыла створку и вывалилась из окна. В этот момент ее мамы не было дома, она ушла в школу за старшим ребенком, сообщает Lipetskmedia.

Пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ушибами внутренних органов.

По факту происшествия полиция уже начала проверку.

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