Путин участвует в коллегии МВД России. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. На нем будут подводиться итоги работы органов внутренних дел за 2017 год.

На заседании коллегии в прошлом году глава государства раскритиковал ситуацию с раскрываемостью преступлений, отметив, что она по-прежнему находится на уровне около 50%, а также потребовал от МВД ужесточить требования к претендентам на руководящие должности в министерстве.