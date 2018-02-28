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МИД РФ анонсировал ответные меры на возможные санкции США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Москва примет меры в случае введения минфином США новых санкций. Ответ может быть дан в разной форме, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Ответ может быть дан в разной форме. Мы видим, что все эти угрозы американской стороны отражают всё большее бессилие и неспособность американской администрации осуществить нечто, что могло бы, я не хочу сказать, улучшать отношения, но помогло бы как-то по-другому взглянуть на эту ситуацию», — заявил замглавы МИДа.

По мнению российского дипломата, американские власти оказались «в плену собственных одномерных, примитивных и безрезультатных приемов, на которых зациклены не только по России», но и по другим направлениям, отмечает «Газета.ру». 

Как сообщал портал iz.ru, в начале недели министр финансов США заявил о намерении Вашингтона ввести очередные антироссийские санкции в течение 30 дней. 

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