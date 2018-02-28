Ким Чен Ын и его отец путешествовали по поддельным паспортам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир получали визы западных стран по поддельным бразильским паспортам в 1990-х годах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Поддельные документы члены правящей семьи КНДР использовали для поездок в Гонконг, Бразилию и Японию. Как сообщает «Газета.ру», данная информация может указывать на то, что Ким Чен Ын и его отец пытались построить возможный путь эвакуации из страны.

Посольство Северной Кореи в Бразилии ситуацию комментировать отказалось. Министерство иностранных дел этой латиноамериканской страны притом заявило, что собирается провести проверку информации.