Четыре человека в Липецкой области подхватили паразитов из свинины

Управление Роспотребнадзора зафиксировало четыре случая заболевания людей трихинеллезом, специалисты связывают заражение паразитами с употреблением непроверенной свинины.

Случаи заболевания регистрировались в течение 2017 года. По словам медиков, основная опасность заражения заключается в том, что люди употребляют свинину, мясо кабана или медведя, не прошедшие ветеринарно-санитарную проверку и достаточную термическую обработку. Об этом пишет GOROD48.

Трихинеллезу подвержены не только люди, но и собаки, кошки, грызуны. Тринихеллы паразитируют в тонком кишечнике, а их личинки в мышцах хозяев.

Всего за 14 лет выявлен 71 случай трихинеллеза в Липецкой области, девять из десяти человек подхватили паразитов из свинины.