Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Южном Урале

В Челябинской области движение по трассе М-5 затруднено из-за крупной аварии, по предварительным данным, жертвами столкновения двух грузовых и двух легковых автомобилей стали два человека.

ДТП произошло утром 28 февраля на 1777-м км трассы М-5. По данным очевидцев, грузовик смял легковую иномарку с водителем и пассажиром. Дорожники сообщают о затруднении движения на участке. На месте работают сотрудники МВД и МЧС, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Для грузовиков дорога закрыта, для легковых автомобилей организовано реверсивное движение. Автомобилистам рекомендуют пользоваться объездными путями через Златоуст, Атлян и Миасс.

Еще одна авария на трассе М-5 на Южном Урале произошла накануне на территории Башкортостана. Как сообщал портал iz.ru, пассажирский микроавтобус из Уфы столкнулся с грузовиком MAN. Девять человек погибли на месте происшествия. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, возбуждено уголовное дело.