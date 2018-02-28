Рябков: возможностей улучшить отношения России и США нет уже много лет

Возможностей к улучшению двусторонних отношений между Россией и США нет уже много лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с журналистами в среду, 28 февраля.

По его словам, уже много лет не существует возможностей к улучшению отношений между США и Россией, однако заверил, что Москва готова искать выход из ситуации.

Рябков отметил, что российская сторона готова заниматься формированием позитивной повестки дня в данном направлении.

Также замглавы МИДа заявил, что ответить на готовящиеся санкции Соединенных Штатов Россия может «в разной форме».