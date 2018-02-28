Жертвами пожара в частном доме в Подмосковье стали три человека

В результате крупного пожара, возникшего в частном доме в подмосковной Балашихе, погибли три человека, сообщили в экстренных службах Московской области.

«По предварительной информации, три человека погибли в результате пожара в жилом доме», — сказал собеседник ТАСС.

МЧС РФ сообщило, что горел дом № 131 в квартале Щитниково. Возгорание было локализовано в 7:00, открытое горение ликвидировано через 50 минут. Площадь пожара составила 200 кв. м.