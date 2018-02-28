Прямой эфир

Жители Барнаула вышли на пикет с требованием очистить реку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пикет у стен мэрии Барнаула устроили жители этого города в день отчета главы города по результатам деятельности. В акции участвовали три человека. Они требовали очистить реку Барнаулку.

В руках у пикетчиков были плакаты с надписями «Очистить реку Барнаулку» и «Городу на Оби — достойную набережную». Как сообщает ресурс altapress.ru, организатор акции — бывший архитектор Светлана Резникова, а участники пикета — «просто неравнодушные пенсионеры». Их цель — добиться, чтобы река стала чистой, появилось еще одно место для отдыха, а в городе развивался туризм.

По словам участников акции, набережную в Барнауле проектировали трижды, но так и не построили. Им бы хотелось, чтобы в этот раз у властей наконец это получилось.

Агентство отмечает, что пикет был согласован. Не требуют согласования только одиночные пикеты. За происходящим наблюдал представитель городской администрации, курирующий общественные движения и акции.

Подобные «позитивные» пикеты — традиционная практика для Барнаула. Они проходят перед отчетными и другими важными мероприятиями в мэрии города. Так, в феврале 2016 года перед первым отчетом мэра Сергея Дугина о работе администрации житель города устроил одиночный пикет с лозунгом «Даешь туркластер».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Митинги и пикеты ограничили в Волгограде на время ЧМ-2018
Полиция подсчитала число участников «марша Немцова»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017