Жители Барнаула вышли на пикет с требованием очистить реку

Пикет у стен мэрии Барнаула устроили жители этого города в день отчета главы города по результатам деятельности. В акции участвовали три человека. Они требовали очистить реку Барнаулку.

В руках у пикетчиков были плакаты с надписями «Очистить реку Барнаулку» и «Городу на Оби — достойную набережную». Как сообщает ресурс altapress.ru, организатор акции — бывший архитектор Светлана Резникова, а участники пикета — «просто неравнодушные пенсионеры». Их цель — добиться, чтобы река стала чистой, появилось еще одно место для отдыха, а в городе развивался туризм.

По словам участников акции, набережную в Барнауле проектировали трижды, но так и не построили. Им бы хотелось, чтобы в этот раз у властей наконец это получилось.

Агентство отмечает, что пикет был согласован. Не требуют согласования только одиночные пикеты. За происходящим наблюдал представитель городской администрации, курирующий общественные движения и акции.

Подобные «позитивные» пикеты — традиционная практика для Барнаула. Они проходят перед отчетными и другими важными мероприятиями в мэрии города. Так, в феврале 2016 года перед первым отчетом мэра Сергея Дугина о работе администрации житель города устроил одиночный пикет с лозунгом «Даешь туркластер».