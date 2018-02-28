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Узбекистан намерен избираться членом Совета по правам человека ООН

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Узбекистан впервые заявил о намерении избираться членом Совета по правам человека Организации Объединенных наций (СПЧ ООН). Об этом рассказал министр юстиции республики Русланбек Давлетов.

В своем выступлении на 37-й сессии СПЧ ООН в Женеве министр впервые озвучил намерение Узбекистана стать членом Совета по правам человека на период с 2021 по 2023 года.

Данное решение было принято в рамках целенаправленной работы по улучшению обеспечения защиты прав человека и существенной активизации международного сотрудничества Узбекистана в этой области.

Международные организации, которые осуществляют в республике реформы, положительно отметили успехи страны. Впервые верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и специальный докладчик СПЧ ООН по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмед Шахид посетили Узбекистан в 2017 году, после чего парламент принял план действий по сотрудничеству с Управлением верховного комиссара, который содержит около 90 мероприятий.

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