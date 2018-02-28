В Белом доме пообещали продолжить «жесткое» общение с Россией

Администрация США намерена продолжить «жесткую» политику в отношениях с Россией. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы продолжим жесткую линию в отношении России, как делали это и в первый год работы администрации Трампа. Президент жестче к России, чем его предшественник», — отметила Сандерс.

По словам представителя Белого дома, американское правительство будет предпринимать все возможные шаги для защиты от якобы вмешательства в выборы в США в будущем, пишет «Федеральное агентство новостей».