Специалисты восстановили электроснабжение после аварии в Крыму

Специалисты восстановили энергоснабжение после аварии, произошедшей в результате ухудшения погодных условий, в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщается, что электроснабжение на данный момент восстановлено во всех 28 пострадавших населенных пунктах. Без света оставались около 11 тыс. человек.

Массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ компании «Крымэнерго» произошли 27 февраля с 4:40 из-за циклона, который принес в регион сильный ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег и метель. Ранее управление МЧС по региону распространило экстренное предупреждение до 2 марта.