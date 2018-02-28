Google планирует предсказывать смерть человека

Подразделение американской компании Google под названием DeepMind занимается разработкой искусственного интеллекта, предсказывающего изменения в состоянии пациента, которые могут привести к смерти. Об этом сообщается в официальном блоге.

Реализовать проект разработчики намерены совместно с Министерством по делам ветеранов США. В настоящее время эксперты собрали нейросети истории болезней около 700 тыс. бывших военнослужащих, которые впоследствии планируется проанализировать для раннего обнаружения некоторых заболеваний (острая почечная недостаточность (ОПН) или пневмония). Специалисты решили проанализировать именно эти диагнозы, так как они зачастую возникают у пациентов внезапно или бессимптомно.

Эксперты подчеркивают, что 11% всех случаев смерти пациентов в медучреждениях обусловлены ухудшением самочувствия пациента, а изменения в организме больного не всегда можно выявить на ранней стадии лечения.