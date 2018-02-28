Прямой эфир

Google планирует предсказывать смерть человека

0
Фото: Global Look Press/Eyad Al Baba
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделение американской компании Google под названием DeepMind занимается разработкой искусственного интеллекта, предсказывающего изменения в состоянии пациента, которые могут привести к смерти. Об этом сообщается в официальном блоге.

Реализовать проект разработчики намерены совместно с Министерством по делам ветеранов США. В настоящее время эксперты собрали нейросети истории болезней около 700 тыс. бывших военнослужащих, которые впоследствии планируется проанализировать для раннего обнаружения некоторых заболеваний (острая почечная недостаточность (ОПН) или пневмония). Специалисты решили проанализировать именно эти диагнозы, так как они зачастую возникают у пациентов внезапно или бессимптомно.

Эксперты подчеркивают, что 11% всех случаев смерти пациентов в медучреждениях обусловлены ухудшением самочувствия пациента, а изменения в организме больного не всегда можно выявить на ранней стадии лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Google запретил пользователям в США искать товары со словом «оружие»
Запрос о «письме Бараку Обаме» вызвал неадекватное поведение Google

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017