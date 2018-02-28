Подпольная мастерская по производству пиротехники взорвалась в Мексике
Два человека погибли при взрыве в подпольной мастерской по производству пиротехники в Мексике.
Инцидент произошел в муниципалитете Тультепек в штате Мехико 27 февраля.
В больницу с ожогами разной степени тяжести были доставлены не менее трех сотрудников нелегального предприятия.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины случившегося, передает ТАСС.
В 2016 году на рынке фейерверков в муниципалитете Тультепек прогремел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Тогда погибли более 40 человек.