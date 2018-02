Писательница Пенни Винсензи умерла в возрасте 78 лет

Британская писательница-романист Пенни Винсензи умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Telegraph Books.

Винсензи является автором 17 романов и двух сборников рассказов. По оценкам издания Telegraph, общий тираж книг писательницы превышает 7 млн копий.

Писательница связала свою судьбу с книгами в 16 лет, работая журналисткой в таких изданиях, как Mirror, The Times, the Daily Mail и Cosmopolitan. Ее первый роман «Старые грехи» (Old Sins) был опубликован в 1989 году.