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Google запретил пользователям в США искать товары со словом «оружие»

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Сервис браузера «Google Покупки» запретил пользователям искать любые продукты с упоминанием слова «оружие» (gun) в названии. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, в поиске также пропали слова «водный пистолет», «клеевой пистолет», а также названия музыкальных групп Sex Pistols и Guns N' Roses. Информацию о сбое в системе подтвердили в компании Google. Специалисты сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор, так как в результате поиска было выявлено множество запросов на тему «активаторов спуска» для быстрой стрельбы.

 

 

«Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику», — подтвердили в Google.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американская корпорация Apple начала использовать облачные решения Google для хранения данных.

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