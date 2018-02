Google запретил пользователям в США искать товары со словом «оружие»

Сервис браузера «Google Покупки» запретил пользователям искать любые продукты с упоминанием слова «оружие» (gun) в названии. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, в поиске также пропали слова «водный пистолет», «клеевой пистолет», а также названия музыкальных групп Sex Pistols и Guns N' Roses. Информацию о сбое в системе подтвердили в компании Google. Специалисты сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор, так как в результате поиска было выявлено множество запросов на тему «активаторов спуска» для быстрой стрельбы.

Thank you for flagging. This was a mistake and should not have happened. Due to a human error, a handful of Shopping results for bump stock appeared. We immediately removed those results as they violate our policy.