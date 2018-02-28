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Умер легендарный летчик-испытатель Курлин

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Легенда мировой авиации, летчик-испытатель Юрий Курлин скончался на 89-м году жизни на Украине. Герой Советского Союза участвовал в создании и испытаниях всемирно известных самолетов семейства «Ан».

«Он внес весомый вклад в исследование этих машин, во внедрении их в эксплуатацию, — говорится в сообщении пресс-службы государственного предприятия «Антонов» в Facebook. — Установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32».

Под командованием Курлина впервые в воздух поднялся первый широкофюзеляжный самолет, крупнейший в мире турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей».

Ранее сообщалось, что свыше 4,7 тыс. обломков разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148 доставили в Летно-исследовательский институт имени Громова (ЛИИ).

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