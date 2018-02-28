Сотрудники миссий ООН могли эксплуатировать женщин в Сирии

Сотни женщин и девочек в Сирии изнасилованы террористами. Еще десятки - представителями международных организаций.

Журналисты BBC выяснили: сотрудники миссий ООН эксплуатируют женщин. За гуманитарную помощь заставляют платить сексом.

В международных благотворительных организациях всё отрицают.

Но не только сирийские женщины рассказывают ужасные истории. Еще в 2015 году о домогательствах заговорили жительницы Иордании. Тогда международный комитет спасения опросил 190 женщин арабской страны. 40% женщин заявили: за гумпомощь им предлагали расплатиться сексом. То же происходило много лет на Гаити, в Нигерии, в Сомали, в Судане.

Насильники: «голубые каски» ООН – те, кто должен помогать и защищать.

Правозащитники не раз представляли доклады с показаниями и фактами. Но реакции от мирового сообщества так и не последовало. На всё один ответ: виновные в списках ООН не значились.