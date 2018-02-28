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Видео с места событий перестрелки в Казани

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В Казани на улице Авангардная мужчина открыл стрельбу по людям. Нападение произошло в подъезде многоквартирного жилого дома.

Один человек погиб - сотрудник СОБР, который пытался обезвредить мужчину. Еще четверо человек пострадали, их эвакуировали на машине «скорой». В ходе стрельбы ранения получили сотрудник Росгвардии и полиции.

По предварительным данным, атаку устроил 34-летний Александр Петров. Соседи характеризуют мужчину как человека неадекватного и дебошира. Предположительно, причиной стрельбы стал бытовой конфликт с супругой.

Жильцов не стали эвакуировать, в доме находились 144 человека.

У Александра Петрова был подельник, который спрятался в соседней квартире. При штурме мужчину ликвидировали за попытку оказать сопротивление.

У погибшего сотрудника Росгвардии осталось трое детей. В ведомстве пообещали оказать родственникам всю необходимую помощь.

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