Видео с места событий перестрелки в Казани
В Казани на улице Авангардная мужчина открыл стрельбу по людям. Нападение произошло в подъезде многоквартирного жилого дома.
Один человек погиб - сотрудник СОБР, который пытался обезвредить мужчину. Еще четверо человек пострадали, их эвакуировали на машине «скорой». В ходе стрельбы ранения получили сотрудник Росгвардии и полиции.
По предварительным данным, атаку устроил 34-летний Александр Петров. Соседи характеризуют мужчину как человека неадекватного и дебошира. Предположительно, причиной стрельбы стал бытовой конфликт с супругой.
Жильцов не стали эвакуировать, в доме находились 144 человека.
У Александра Петрова был подельник, который спрятался в соседней квартире. При штурме мужчину ликвидировали за попытку оказать сопротивление.
У погибшего сотрудника Росгвардии осталось трое детей. В ведомстве пообещали оказать родственникам всю необходимую помощь.