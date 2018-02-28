Морозы в Москве четвертый день бьют рекорды, и тепло придёт ещё не скоро. До конца недели в столице синоптики не ожидают повышения температуры.

На улицах наших городов мерзнут граждане Перу, Венесуэлы и Конго. Но гости из теплых стран, где круглый год +30, не теряют оптимизма.

«Оранжевый» уровень опасности сохранится до 28 февраля. Росгидромет: погода останется ясной, температура будет около -20 градусов.

МЧС: в Подмосковье температура может опуститься до -32 градусов.

В последние дни февраля ожидаются аномальные морозы и в Санкт-Петербурге. Температура опустится до -30 градусов. В Северной столице будет, в основном, без осадков, на дорогах гололедица.

В Росгидромете отмечают: холодная погода захватила 30 регионов. Столбик термометра может опуститься до - 37 градусов в некоторых районах. МЧС привело в боевую готовность 18 тыс. человек и 5100 единиц техники. На междугородних трассах развёрнуты 1300 пунктов обогрева для водителей.

Аномальная для региона погода установилась и в Крыму. Севастополь встал в многокилометровых пробках из-за снегопада. Жителей просят отказаться от поездок на автомобилях. Спецтехника расчищает маршруты общественного транспорта. В городе ожидают дальнейшее ухудшение погоды, снег будет идти до начала марта.

Нашлись в России и те, кому затянувшаяся зима пришлась по нраву. В зоопарках холодным и снежным февралем наслаждаются белые медведи. Аномальные морозы – настоящий подарок для косолапых. И повод есть, ведь 27 февраля отмечают Международный день полярного медведя.