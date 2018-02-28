Госдеп заявил о важности сильных политических институтов Китая

США считают, что наличие сильных институтов власти в Китае важнее, чем то, кто именно возглавляет государство. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в ходе регулярного брифинга.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Китае, в том числе за стремлением КПК отменить ограничение на количество президентских сроков. Сильные институты власти — это одна из основополагающих свобод в США, мы верим, что сильные институты власти важнее, чем сами лидеры», — приводит слова Науэрт ТАСС.

Как писал iz.ru, с инициативой удалить из Конституции страны пункт о сроках пребывания у власти выступила Компартия Китая. Если данная инициатива будет одобрена, нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту на неопределенное время. Си Цзиньпин занимает высшую в стране должность председателя КНР с 14 марта 2013 года.